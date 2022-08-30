МИД России отверг обвинения в злоупотреблении отношениями с Сербией

Россия достигла с Сербией взаимопонимания по актуальным вопросам, однако не злоупотребила этими отношениями. Оценки отдельных чиновников не дают права упрекать ее в этом, заявили РИА «Новости» представители российского МИД.

«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках злоупотребить традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией», — сказали в министерстве.

Власти двух стран достигли взаимопонимания по актуальным вопросам международной повестки дня. Представители России открыто излагают свою позицию относительно проведения спецоперации Украины, а Сербии — придерживаются взвешенной самостоятельной линии и сдержанно относятся к санкционной политике Запада.

В МИД России объяснили, что такая самостоятельность сербского руководства не устроила западные страны и они решили на него надавить.

Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что глава МИД России Сергей Лавров злоупотребляет отказом сербских властей от введения санкций и якобы выдает это за поддержку спецоперации на Украине.