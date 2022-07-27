МИД России оценил вероятность создания трибунала по Украине под эгидой ООН

Создание трибунала над украинскими преступниками под эгидой ООН невозможно, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Его процитировало РИА «Новости».

В российском Министерстве иностранных дел, заметил Нечаев, приветствуют инициативу по созданию трибунала вместе с партнерами по СНГ, Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

«Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками», — подчеркнул он.

Нечаев добавил, что часть международного сообщества, «к сожалению, уже дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованиям указаниям Вашингтона». Именно поэтому создание такого трибунала под эгидой ООН «стало практически невозможным».

По мнению замдиректора департамента МИД, к работе по трибуналу стоит привлекать только независимые страны, которые «сохранили политический суверенитет и способность объективно оценивать события в мире».