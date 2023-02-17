17 февраля 2023, 12:05
МИД России оценил степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине
Представитель МИД Захарова назвала максимальной вовлеченность НАТО в конфликт на Украине
Страны НАТО в максимальной степени вовлечены в украинский конфликт. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«На максимальной стадии находится вовлеченность стран НАТО в украинский кризис. Они пытаются с невинным видом доказать, что не являются стороной конфликта, но вовлеченность альянса максимальная», — подчеркнула она.
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Захарова уточнила, что государства альянса на протяжении многих лет вели провокационную деятельность на Украине.
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«Сейчас идет прямое руководство киевским режимом, связка налажена по полной», — добавила дипломат.
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ не исключил, что зона конфликта на Украине в ближайшие месяцы серьезно расширится. Он отметил, что наступательные операции готовят как российская, так и украинская армия.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не станет стороной украинского конфликта.
Мария Захарова
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МИД РФ
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