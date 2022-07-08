МИД России назвал серьезную проблему в отношениях с США

Активное участие иностранных наемников в боевых действиях на Украине является проблемой в отношениях России и западных стран, включая США. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Действия наемников и зарубежное наемничество на Украине являются одной из серьезнейших проблем в отношениях России со странами Запада и США», — заявил Рябков.

Дипломат сообщил, что американские власти запрашивали признание задержанных на Украине граждан США, воевавших на стороне Киева, в качестве комбатантов.

«Был сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций», — добавил дипломат.

Ранее газета The New York Times написала, что иностранные наемники удивились сложности и интенсивности ведения боевых действий на Украине.