МИД РФ заявил о стагнации переговоров с Украиной

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сообщил о застое в переговорах России и Украины. Заявление прозвучало на брифинге 6 мая.

«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», — процитировал Зайцева ТАСС.

Он добавил, что на фоне поставок вооружения Украине с Запада «понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования».

Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко предположил, что украинские власти почему-то не заинтересованы в переговорах с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что сомневается в результативности переговоров из-за того, что в ходе них украинская сторона демонстрирует непоследовательность. Она меняет мнение буквально ежедневно, поэтому о какой-то динамике говорить не приходится.

Уже в конце апреля глава МИД Сергей Лавров посетовал на то, что переговоры России и Украины застопорились, Украина «как будто смирилась с судьбой» и даже не стала реагировать на последние на тот момент российские предложения. В то же время в министерстве указывали на «агрессивную риторику» Украины на переговорах.