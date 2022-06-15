МИД РФ заявил, что Украина не будет восстанавливать ЛДНР за счет Запада

Власти Украины не потратят деньги Запада на восстановление Донбасса. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Могу вам сразу сказать: ни одного евро и ни одного доллара из западной помощи не будет потрачено на развитие и восстановление последовательно разрушавшейся Киевом с 2014 года инфраструктуры республик Донбасса, это уже очевидно», — сказала она.

Также Захарова напомнила, что Запад не может контролировать использование вооружения, которое сейчас поставляется в зону спецоперации. Она сказала, что денежные потоки отследить будет еще сложнее.

Ранее Захарова заявила, что поставленное ВСУ западное вооружение «расползется» по миру. Также она предположила, что текущая поддержка Украины со стороны Европы и США не только ведет к затягиванию конфликта, но и стимулирует развитие черного рынка сбыта боеприпасов.