Санкции в отношении России не работают. Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. По его словам, российская экономика уверенно держит удар.

«Нынешняя американская администрация сама загнала себя в изоляцию от России, вводя все новые санкции, которые объявляются то „калечащими“, то „адскими“, но по большому счету не работают. „Разорвать в клочья“ нашу экономику, уверенно выдерживающую удар, не получается», — отметил Дарчиев.

Он добавил, что также провалились и попытки сколотить «международную антироссийскую коалицию, более широкую, чем традиционная связка США и их вассалов». Этим он объясняет метания Штатов, которые и сами не знают, идти ли им сейчас на диалог с Россией «или становиться в позу».

В том же интервью Александр Дарчиев заявил, что влияние Соединенных Штатов на Украину достигло таких масштабов, что США все больше становятся стороной конфликта. Он отметил, что о происходящем уже «пробалтываются» сами украинцы.