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    13 августа 2022, 13:03

    МИД РФ заявил, что санкции против России не работают

    МИД РФ заявил, что экономика России уверенно держит удар, несмотря на санкции

    Глеб Гладков

    Санкции в отношении России не работают. Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. По его словам, российская экономика уверенно держит удар.

    МИД РФ заявил, что санкции против России не работают

    «Нынешняя американская администрация сама загнала себя в изоляцию от России, вводя все новые санкции, которые объявляются то „калечащими“, то „адскими“, но по большому счету не работают. „Разорвать в клочья“ нашу экономику, уверенно выдерживающую удар, не получается», — отметил Дарчиев.

    Он добавил, что также провалились и попытки сколотить «международную антироссийскую коалицию, более широкую, чем традиционная связка США и их вассалов». Этим он объясняет метания Штатов, которые и сами не знают, идти ли им сейчас на диалог с Россией «или становиться в позу».

    В том же интервью Александр Дарчиев заявил, что влияние Соединенных Штатов на Украину достигло таких масштабов, что США все больше становятся стороной конфликта. Он отметил, что о происходящем уже «пробалтываются» сами украинцы.