МИД РФ предупредил о риске провокаций на ядерных объектах Украины

Украинские военные могут устроить провокации на ядерных объектах. Об этом предупредил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.

По словам дипломата, действия российских войск никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине. Бойцы взяли под охрану Чернобыльскую и Запорожскую АЭС.

«Российские военные взяли под охрану эти станции с одной единственной целью — недопущение использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся в стране обстановки для организации ядерной провокации», — привело слова Вишневецкого РИА «Новости».

Как подчеркнул замдиректора департамента, подобные провокации могут привести к катастрофическим последствиям. Он отметил, что подобный риск несомненно существует. При этом Вишневецкий напомнил, что Россия предлагала организовать поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но секретарит организации отказался от визита. Представитель МИД выразил уверенность, что Украина изначально была заинтересована в срыве этой поездки.