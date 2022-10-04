Накачка Украины оружием приближает к военному столкновению России и НАТО — МИД | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 21:29 Поделиться Telegram

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Viber Накачка Украины оружием приближает к военному столкновению России и НАТО — МИД МИД: накачка Украины оружием приближает к военному столкновению России и НАТО РИА «Новости»

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Поставки Америкой вооружения Украине приближают ситуацию к опасной черте прямого столкновения России и военно-политического блока НАТО, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН. Его слова привел ТАСС.

По словам российского дипломата, США накачивают Украину оружием, предоставляют разведданные, обеспечивают участие своих боевиков в конфликте. Все это не способствует урегулированию ситуации, а лишь затягивает ее. Фактически, непродуманная политика Вашингтона может привести к прямому столкновению России и Альянса, подчеркнул Воронцов.

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Накануне американский предприниматель Илон Маск высказался о возможном выходе из украинского кризиса. По его словам, Украина должна сохранить нейтральный статус, Крым останется за Россией, а на освобожденных территориях необходимо провести повторное голосование по вопросу о вхождении в состав РФ под присмотром наблюдателей от ООН. Маск также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав избежать эскалации конфликта.

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