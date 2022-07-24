МИД РФ показал фото Кулебы в объятиях переодетого в женщину мужчины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале показала архивное фото главы украинского дипломатического ведомства Дмитрия Кулебы.

«Кулеба еще в школе определился с ценностями и профессией», — подписала она публикацию.

Захарова подчеркнула, что эта фотография не является фейковой.

«С приветом из Каира, где папа Кулебы был послом», — заключила представитель МИД.

Ранее Захарова придумала анекдот после слов Кулебы о том, что у Украины есть собственный внутренний дедлайн на вступление в Евросоюз.

Кулеба нередко отмечается громкими высказывания. В частности, ранее он сообщил, что украинская армия начнет противостоять России лопатами, если не получит западное вооружение.