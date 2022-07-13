МИД РФ озвучил условие для продления транзита газа на Украину

Россия допускает возможность продлить украинский транзит после 2024 года, если в Европе сохранится спрос, а газотранспортная система Украины будет в рабочем состоянии. Такое заявление сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Он выразил мнение, что Евросоюз провозгласил курс на отказ от российского природного газа.

«Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него. Если же спрос у европейских потребителей сохранится и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита», — сказал Биричевский РИА «Новости».

По его словам, российская сторона выполняет все обязательства по действующему контракту. Он напомнил, что сейчас транзит ограничивают власти Украину, которые отказались от транспортировки газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка».

Нынешний контракт по транзиту газа через украинскую территорию заканчивается в 2024 году.