Спецоперация 07 августа 2023, 13:08 МИД РФ назвал условие для справедливого урегулирования конфликта вокруг Украины МИД РФ: урегулирование на Украине будет возможным, если ВСУ прекратят боевые действия РИА «Новости»

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Справедливое урегулирование ситуации вокруг Украины возможно только при условии, что киевский режим прекратит боевые действия и теракты, а Запад — накачивать ВСУ оружием. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — сказала она.

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Кроме того, должен быть подтвержден нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также признаны новые российские территории. Реализация этих условий будет отвечать международному миру и безопасности, за которые и борется Россия, подчеркнула Захарова.

Действия иностранных государств, поставляющих Украине оружие, — аморальны. Власти Франции совершили целенаправленный шаг в сторону эскалации конфликта на Украине, решив поставлять киевскому режиму крылатые ракеты SCALP, говорила Захарова.

Франция намерена поставить ВСУ в общей сложности 50 ракет. Официальный руководитель Кремля заявил, что это ошибочное решение, которое чревато последствиями для Украины, поскольку это вынудит Россию принимать контрмеры, писал RT.