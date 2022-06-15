МИД РФ назвал сроки завершения спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине закончится, когда этого захочет Россия. С таким заявлением в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» выступил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи, военные планировщики в Вашингтоне или в других столицах представляют себе эту ситуацию», — сказал он.

Таким образом Рябков ответил на вопрос о реакции России на равнодушие США к ее заявлениям. По мнению замглавы МИД, РФ в ответ на действия Штатов докажет провальность планов по ее поражению в зоне спецоперации. Он сказал, что Россия достигнет задач кампании, несмотря на действия Запада.

Рябков отметил, что для этого нужно использовать не только силу воли, но и мощь вооружения. Также он сказал, что достигнуть задач спецоперации можно при готовности отстаивать позиции, которые президент России Владимир Путин обозначил в начале кампании.

Также Рябков отметил, что США вместе со своими сторонниками не везде имеют решающий голос.