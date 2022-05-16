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    16 мая 2022, 11:52

    МИД РФ анонсировал начало расследования военно-биологической деятельности на Украине

    Замглавы МИД Рябков: РФ собирает документы для расследования военно-биологической деятельности на Украине

    Оксана Кириллова

    Россия формирует пакет документов, чтобы в ближайшее время запустить официальное расследование военно-биологической деятельности на Украине. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на заседании парламентской комиссии 16 мая.

    МИД РФ анонсировал начало расследования военно-биологической деятельности на Украине

    По словам дипломата, если оппоненты России будут препятствовать расследованию, это выставит их недобросовестными игроками в Совбезе ООН.

    США специально «затушевывают и затуманивают» свою военно-биологическую деятельность на Украине, лишая других участников международного сообщества возможности разобраться в происходящем. Однако реакция противников России на данные о биолабораториях показывает, что «Москва попала в корень проблемы», заметил Рябков.

    Он добавил, что Россию беспокоит военно-биологическая деятельность США не только на Украине, но и в других странах.

    «Обстоятельства, которые возникли в связи с проведением специальной операции, позволили заглянуть внутрь того, что творится с подачи США в этой сфере», — процитировал заместителя министра ТАСС.