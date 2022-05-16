МИД РФ анонсировал начало расследования военно-биологической деятельности на Украине

Россия формирует пакет документов, чтобы в ближайшее время запустить официальное расследование военно-биологической деятельности на Украине. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на заседании парламентской комиссии 16 мая.

По словам дипломата, если оппоненты России будут препятствовать расследованию, это выставит их недобросовестными игроками в Совбезе ООН.

США специально «затушевывают и затуманивают» свою военно-биологическую деятельность на Украине, лишая других участников международного сообщества возможности разобраться в происходящем. Однако реакция противников России на данные о биолабораториях показывает, что «Москва попала в корень проблемы», заметил Рябков.

Он добавил, что Россию беспокоит военно-биологическая деятельность США не только на Украине, но и в других странах.

«Обстоятельства, которые возникли в связи с проведением специальной операции, позволили заглянуть внутрь того, что творится с подачи США в этой сфере», — процитировал заместителя министра ТАСС.