МИД подтвердил продолжение контактов с Украиной в переговорном процессе

Россия продолжает контакты с Украиной по переговорному процессу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это направление комментируется у нас теми людьми, которым было вверено это направление», — уточнила она в эфире радио Sputnik.

Захарова напомнила, что ранее на эту тему высказался помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет делегацию РФ на переговорах с украинской стороной.

Мединский 9 мая сообщил «Интерфаксу», что переговорный процесс между сторонами не прекращается. Он проходит в дистанционном формате. По его словам, для очной встречи сторонам нужно иметь «больше конкретики на руках».

Последний раз очная встреча делегаций двух стран прошла в Стамбуле 29 марта. Мединский заявил, что по ее итогам Россия готова сделать два шага по деэскалации конфликта на Украине. Представитель Минобороны России, также принимавший участие во встрече, объявил, что российская армия кардинально сократит наступление на киевском и черниговском направлениях. Но это, по его словам, не означает полного прекращения огня.