МИД назвал преждевременными разговоры о создании базы ВС РФ в Херсонской области

Разговоры о возможном создании военной базы в Херсонской области являются преждевременными. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко, написало РИА «Новости».

«Пока что преждевременно говорить о создании российской военной базы в Херсонской области», — заявил дипломат.

Руденко заявил, что российская сторона рассмотрит вероятность обмена военнопленными с Украиной, однако сдавшиеся боевики будут осуждены. Кроме того, представитель МИД подчеркнул, что Россия готова вести диалог с любой стороной, которая заинтересована в установлении мира в Донбассе.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что строительство военной базы РФ в регионе станет гарантией безопасности мирных жителей.