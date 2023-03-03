Спецоперация 03 марта 2023, 14:32 МИД напомнил о целях и задачах спецоперации России МИД: Россия продолжит СВО до полной денацификации и демилитаризации Украины РИА «Новости»

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Специальная военная операция России будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины, заявили в МИД РФ. Комментарий об украинском кризисе появился на официальном сайте ведомства.

В министерстве обратили внимание, что коллективный Запад долгие годы взращивал неонацистский киевский режим, превратив его в послушный инструмент. Цель этого — попытка нанести стратегическое поражение России, пояснили представители МИД.

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«Сегодня западные страны требуют от Киева продолжения наступательных действий и оккупации территории новых российских регионов, хотя и понимают, что такие планы обречены на провал», — говорится в обращении ведомства.

В МИД подчеркнули, что властям Украины и их западным партнерам безразлично, что из-за этого погибнут люди, ведь цена такой политики — жизни тысяч ни в чем не повинных людей. США и НАТО давно превратили украинскую территорию в персональную лабораторию и полигон для испытания своих разработок, констатировали представители ведомства.

«Очевидно, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории», — заключили в министерстве.