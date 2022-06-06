МИД ЛНР назвал наказание для националистов за преступления в Донбассе

Военный трибунал Луганской Народной Республики осудит украинских националистов в соответствии с действующим Уголовным кодексом республики, в том числе в результате суммирования сроков. Об этом РИА «Новости» рассказала первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

По ее словам, средний срок содержания под стражей составит от 15 до 25 лет.

«В зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело, и будет вынесен приговор. Совокупность этих статей и будет влиять на формирование общего срока», — сообщила дипломат.

Сорока напомнила, что в ЛНР действует мораторий на смертную казнь, однако есть статьи УК, предусматривающие пожизненный срок тюремного заключения.

Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал покарать нацистов за истребление инфраструктуры Донбасса и угрозу жизни мирных жителей.