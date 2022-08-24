МИД Литвы предложил ввести опросник для россиян при въезде в страны Балтии

Россиян при пересечении границы в страны Балтии следует спрашивать об отношении к статусу Крыма и проведению спецоперации на Украине, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт Delfi.

Чиновник предложил проводить для въезжающих россиян дополнительную проверку — спрашивать, в какой стране находится Крым, и уточнять позицию по происходящему на Украине.

«Исходя из ответа, из того, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — сказал он.

Габриэлюс Ландсбергис назвал это достаточным основанием для отказа во въезде.

Участники рабочей встречи глав МИД стран Евросоюза обсудят поправки в шенгенский визовый кодекс. Сократить квоту для россиян предложат представители Финляндии, Эстонии и другие страны. Заседание пройдет в конце августа.

Некоторые государства уже ограничили выдачу виз. Заявки от россиян продолжили принимать консульства Испании, Германии, Австрии, Венгрии, Греции, Португалии, Швейцарии, Франции, Италии.