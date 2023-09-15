Спецоперация 15 сентября 2023, 08:53 МИД Кубы опроверг заявления посла в России об участии кубинцев в конфликте на Украине Глава МИД Кубы опроверг информацию об участии граждан в украинском конфликте pxhere.com

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Куба запретила своим гражданам участвовать в качестве наемников в конфликтах других стран, в том числе на Украине. За данное это преступление и торговлю людьми могут грозить большие тюремные сроки и смертная казнь. Об этом заявил глава МИД республики Бруно Родригес, сообщило агентство Reuters.

«Недвусмысленная и непоколебимая позиция кубинского правительства <…> противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода», — подчеркнул министр.

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По его словам, национальное законодательство направлено против наемничества и торговли людьми.

В сентябре кубинский посол в России Гармендия Пенья указал, что руководство республики «не имеет ничего против кубинцев», которые принимают участие в СВО на стороне России, подписав перед этим контракт.

Однако осенью текущего года Куба заявила о задержании 17 человек, занимавшихся вербовкой бойцов для участия в украинском конфликте. Им грозит до 30 лет тюрьмы или смертная казнь.