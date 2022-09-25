МИД Испании призвал оставить доступ к оформлению шенгенских виз для россиян | 360°

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МИД Испании призвал оставить доступ к оформлению шенгенских виз для россиян

Глава МИД Испании Альбарес: у россиян должна быть возможность получать визы в ЕС

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Россияне, пытающиеся покинуть свою страну, должны иметь доступ к оформлению шенгенских виз. Такое заявление сделал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он поделился таким мнением в интервью газете La Razon.

Его спросили, стоит ли предлагать россиянам убежище в ЕС.

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«Те, кто пытается покинуть страну, должны иметь возможность сделать это», — казал Альбарес.

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Также он подчеркнул, что его соотечественники ничего не имеют против российского народа. Глава испанского МИД счел неправильным закрытие въезда в ЕС для жителей РФ. По его словам, Евросоюз должен пойти по противоположному пути — открыть границы.

Однако он упомянул, что потенциальные получатели виз должны соответствовать определенным категориям. Примерный список ограничений он не назвал.

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