МИД ДНР заявил, что решение о размещении сил ОДКБ будет принято после освобождения республики

Решение о размещении миротворческого контингента ОДКБ в ДНР могут принять при необходимости после освобождения территории республики. Такое заявление сделала глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

Она напомнила, что такое решение должно быть принято всеми участниками ОДКБ.

«Во-вторых, необходимо будет достичь соответствующих договоренностей, если такое решение будет необходимо. В третьих, мы разделяем <…> позицию, что в первую очередь необходимо освободить всю территорию Донецкой Народной Республики для того, чтобы принимать дальнейшие решения в этом плане», — сказала Никонорова, которая находится сейчас на XV Международном фестивале «Великое русское слово» в Ялте. Ее процитировал ТАСС.

Она добавила, что освобождение ДНР происходит достаточно активно. По ее словам, осталось совсем немного до полного освобождения. Тогда власти будут принимать решения. В первую очередь речь зайдет о внешней политике, в том числе и о возможном задействовании сил ОДКБ. Главные решения будет принимать глава республики, добавила она.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что большая часть ЛНР и ДНР освобождена.