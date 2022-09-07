МИД ДНР заявил, что народ Донбасса вряд ли поддержит мораторий на смертную казнь | 360°

Спецоперация 07 сентября 2022, 16:46 (обновлено: 07 сентября 2022, 17:49) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber МИД ДНР заявил, что народ Донбасса вряд ли поддержит мораторий на смертную казнь Глава МИД ДНР Никанорова: народ Донбасса не поддержит введение моратория на смертную казнь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Население Донбасса вряд ли поддержит введение моратория на смертную казнь. Такое мнение выразила глава МИД ДНР Наталья Никанорова. Ее слова процитировал ТАСС.

Таким образом она прокомментировала заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о поддержке введения в ДНР моратория.

Реклама

«Могу сказать, что в обществе Донецкой Народной Республики существует категорически диаметральный запрос», — заявила Никанорова.

Реклама

По ее словам, сотрудникам МИД ДНР приходит множество сообщений, ответы на которые требуют сдержанности.

Никанорова пригласила Москалькову лично приехать в ДНР и пообщаться с местным населением, чтобы услышать их настоящий запрос.

Ранее уполномоченный по правам человека в России высказалась за введение моратория на смертную казнь в Донецкой Народной Республике. Таким мнением она поделилась с журналистами издания «Интерфакс».

«У меня давно сформировалась своя позиция, я считаю, что есть альтернативные меры наказания — такие как пожизненное заключение», — заявила Москалькова.

Она высказала свою позицию на площадке ВЭФ.

0 0 0 0 0 0