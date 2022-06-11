МИД ДНР уточнил, где пройдет суд над наемником из Южной Кореи

Судебный процесс над наемником из Южной Кореи не готовят в Донецкой Народной Республике. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, суд на этим человеком состоится, но на его родине.

По словам Никоноровой, этот наемник сбежал обратно в свою страну, разочаровавшись в идеях, за которые воюют ВСУ.

«Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по сообщениям публичным, он разочаровался в идеях, за которые воюют ВСУ, и вернулся обратно на родину», — уточнила Никонорова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Информация о том, что в ДНР якобы будут судить наемника из Южной Кореи, появилась сегодня в ряде СМИ.

На минувшей неделе суд в Донецке приговорил к смертной казни трех иностранных наемников. Двое из них — британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин. Третий — гражданин Марокко Саадун Брагим.

Их признали виновными по статьям «Совершение преступлений группой лиц», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Наемничество» Уголовного кодекса ДНР. Приговор они могут обжаловать в течение месяца.