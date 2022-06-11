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    11 июня 2022, 18:18

    МИД ДНР уточнил, где пройдет суд над наемником из Южной Кореи

    Глава МИД ДНР Никонорова: наемника из Южной Кореи будут судить у него на родине

    Александр Иванов

    Судебный процесс над наемником из Южной Кореи не готовят в Донецкой Народной Республике. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, суд на этим человеком состоится, но на его родине.

    МИД ДНР уточнил, где пройдет суд над наемником из Южной Кореи

    По словам Никоноровой, этот наемник сбежал обратно в свою страну, разочаровавшись в идеях, за которые воюют ВСУ.

    «Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по сообщениям публичным, он разочаровался в идеях, за которые воюют ВСУ, и вернулся обратно на родину», — уточнила Никонорова в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Информация о том, что в ДНР якобы будут судить наемника из Южной Кореи, появилась сегодня в ряде СМИ.

    На минувшей неделе суд в Донецке приговорил к смертной казни трех иностранных наемников. Двое из них — британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин. Третий — гражданин Марокко Саадун Брагим.

    Их признали виновными по статьям «Совершение преступлений группой лиц», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Наемничество» Уголовного кодекса ДНР. Приговор они могут обжаловать в течение месяца.