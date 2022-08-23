МИД ДНР призвал международные гуманитарные организации вернуться в республику

Все аккредитованные на территории ДНР международные гуманитарные организации должны вернуться и приступить к деятельности в соответствии со своими мандатами. Об этом сообщили в Telegram-канале МИД республики.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что сотрудники ООН и другие организации покинули Донбасс из-за массированных обстрелов со стороны украинских солдат. Однако после того, как ситуация стала налаживаться, они не вернулись. МИД ДНР призывает гуманитарные миссии выполнять свою работу.

«В первую очередь речь идет о соблюдении положений гуманитарного права и обеспечении помощи нуждающемуся в этом населению», — отмечается в сообщении.

В настоящий момент остро стоит вопрос с поиском без вести пропавших. Именно поэтому Комитету Красного Креста стоило бы не выдвигать ультиматумов властям республики, а выполнять прямые обязанности.

До этого в ООН напомнили Киеву о последствия обстрелов территории Запорожской атомной станции. Атаки могут привести к техногенной катастрофе.