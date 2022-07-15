МИД ДНР назвал официальную причину смерти британского наемника

Причиной смерти британского наемника Пола Ури, скончавшегося в плену в Донецкой Народной Республике, стала острая коронарная недостаточность. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Он умер от острой коронарной недостаточности, осложнившейся отеком легких и головного мозга, это я уже говорю официальную информацию», — сказала Никонорова.

Глава дипведомства ДНР ранее выразила недоумение в связи с заявлениями британских властей о том, что их подданный занимался «гуманитарной деятельностью». Министр усомнилась, что под такое понятие подпадает наемничество, вербовка и обучение боевиков убийствам других людей. Дипломат также обратила внимание, что скончавшийся британец не обладал статусом комбатанта, поэтому не мог считаться военнопленным.

О смерти британского наемника в пятницу, 15 июля, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Она заявила, что Пол Ури умер 10 июля от хронических болезней. Омбудсмен рассказала, что еще во время первого медобследования у Ури выявили диабет, поражение дыхательной системы и почек, а также целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.