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ВСУ прозвали вертолет Ми-8 «бешеной восьмеркой» — Минобороны РФ

Минобороны РФ: украинцы прозвали летчика российского вертолета Ми-8 «бешеной восьмеркой»

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Один из российских вертолетов Ми-8 ВСУ прозвали «бешеной восьмеркой». Об этом рассказало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«На одном из вылетов прикрывающий вертолет неожиданно наткнулся на украинский зенитный комплекс „Бук“. До цели меньше километра, секунда на принятие решения. „Бук“ был атакован и уничтожен», — рассказали в Минобороны.

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По словам командира боевой бригады армейской авиации Западного военного округа, после этого случая его начали называть «бешеная восьмерка»

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«Причем это пошло именно от врага», — отметил пилот.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. В результате за сутки ВСУ потеряли там 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронемашин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 солдат.

Минобороны РФ

ВСУ

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