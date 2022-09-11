Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол | 360°

Спецоперация 11 сентября 2022, 12:09 Поделиться Telegram

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Viber Экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол Минобороны РФ: экипаж Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку под Купянском

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Экипаж ударного вертолета Ми-35 Вооруженных сил России сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Экипаж выполнял задачи по поддержке действий мотострелковых подразделений группировки войск по срыву контрнаступления ВСУ. Каждый день они совершали пять-шесть вылетов, два из которых — ночью.

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На очередном вылете российские военные обнаружили противника, пытавшегося скрытно навести переправу через реку Оскол вблизи населенного пункта Сеньково Купянского района Харьковской области.

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«Доложив о вскрытых действиях противника и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение, применив средства авиационного поражения», — сказано в сообщении.

Тем самым экипаж Ми-35 сорвал попытку продвижения противника в глубину обороны РФ.

Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что подразделения ВСУ собирались переправиться через реку Северский Донец в районе Красного Лимана. Артиллерия союзных сил пресекла эту попытку.

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