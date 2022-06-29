Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа уничтожили опорные пункты управления и бронированную технику ВСУ. Очередной боевой вылет в рамках спецоперации на Украине показало Минобороны РФ.

Разведка передала информацию об объектах противника — опорных пунктах управления и бронированной технике подразделений ВСУ, и военные отправились на задание. Два вертолета Ми-35 поднялись в воздух, чтобы нанести удары, а Ми-28 обеспечил прикрытие. Вылет проходил на предельно малой высоте, с использованием складок рельефа и местности.

Украинские войска до последнего не видели Ми-35, только в течение нескольких секунд во время атаки. Экипажи нанесли удары. Цель, по докладам пехоты, была уничтожена. Вертолеты выполнили на максимальной скорости отворот, когда их атаковали сзади. Бортовой комплекс обороны отвел ракету, и никто не пострадал.

«Все, что происходит в воздухе, начинаешь осмыслять только на земле, а когда работаешь, просто выполняешь свою боевую задачу. У всех военнослужащих работа опасная, мы к этому привыкли», — рассказал командир вертолета Ми-35.