МГБ ДНР разоблачило сеть СВР Украины, готовившую теракты на референдуме | 360°

Спецоперация 25 сентября 2022, 14:24 Поделиться Telegram

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Viber МГБ ДНР разоблачило сеть СВР Украины, готовившую теракты на референдуме МГБ ДНР сообщило, что сеть агентов Украины попалась на подготовке терактов на референдуме РИА «Новости»

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Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР распознали агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины. Злоумышленники готовили теракты на референдуме. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба теробороны республики.

«МГБ ДНР вскрыло агентурную сеть СВР Украины, которая готовила теракты в период проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации», — рассказали представители ведомства.

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Они сказали, что установлению цепочки злоумышленников поспособствовало задержание жителя населенного пункта Володарское. Раньше он был сотрудником СБУ. На момент задержания, в апреле, злоумышленник был внештатным агентом Службы внешней разведки Украины.

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Мужчина дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе.

Представители ведомства сообщили, что в ходе обыска удалось найти секретные документы. Их изучение и навело на след всей сети агентов СВР в ДНР.

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