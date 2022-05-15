Международный уголовный суд отправит более 40 следователей на Украину

Международный уголовный суд отправит 42 следователей на Украину. Специалисты, в числе которых будут судмедэксперты и аналитики, прибудут на следующей неделе, заявил прокурор МУС Карим Хан.

«На следующей неделе 42 следователя будут отправлены на Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики», — сообщил Хан в интервью французской газете Monde.

Он отметил, что первым делом специалисты займутся сбором фактов, чтобы в дальнейшем установить истину. Главным прокурор назвал честность и независимость расследований. Судья должен будет принять решение, основываясь на результатах проведенной работы.

По словам Хана, расследование проведут при сотрудничестве с украинскими властями. В конце марта под эгидой ЕС создали совместную следственную группу. Соглашение о сотрудничестве с ней позволит МУС получить доступ к общим документам. При этом суд не намерен раскрывать всю предоставленную информацию, так как «обязан следить за действиями всех сторон в конфликте».