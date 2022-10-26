Международный комитет Красного Креста потребовал доступ к военнопленным на Украине | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 20:45 Международный комитет Красного Креста потребовал доступ к военнопленным на Украине Замгенсека ООН Гриффитс: МКК хочет пообщаться с военнопленными на Украине РИА "Новости"

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Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует взять показания у военнопленных на Украине. Также организации нужен доступ к попавшим в плен на присоединенных Россией территориях, сообщил ТАСС.

Во время очередного брифинга заместитель генерального директора ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что МККК «требует получить доступ к военнопленным на присоединенных российских территориях и на Украине».

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Вернувшийся в ДНР боец Владислав Егильницкий сообщил, как на Украине наказывали пленных из-за жалоб Красному Кресту. Людей заставляли перерабатывать и приседать до 500 раз. Были и другие наказания, которые приводили в действие в местах, далеких от поля видимости камер видеонаблюдения.

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Ранее Международный комитет Красного креста принял решение приостановить деятельность на Украине. Как сообщал представитель МККК, это связано с вопросами безопасности. Перед этим у недалеко от офиса комитета в Киеве упала ракета.