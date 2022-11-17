Спецоперация 17 ноября 2022, 01:34 «Метр за метром проходим вперед». В НМ ЛНР рассказали о ситуации на Артемовском и Соледарском направлениях Офицер НМ ЛНР Марочко: есть положительные доклады с направлений Артемовска и Соледара РИА «Новости»

Читать 360tv в

С направлений Артемовска и Соледара поступают положительные доклады, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала. Союзные войска постепенно продвигаются вперед.

«По поводу и Артемовска, и Соледара — мы метр за метром проходим вперед. Есть уже положительные доклады именно с этих направлений», — сообщил Марочко.

Реклама

Офицер отметил, что ситуация по-прежнему остается серьезной, ВСУ пытаются удержать плацдармы в этих направлениях. Украинские военные соорудили мощные фортификационные заграждения, российской армии приходится тяжело в этой местности, отметил Марочко.

Реклама

Об ухудшении положения ВСУ под Артемовском и Соледаром рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Из очередного брифинга Минобороны можно сделать вывод, что российские войска «хорошо вцепились в Авдеевку» и усиливают нажим на Донбасскую дугу, заявил военный корреспондент Алексей Борзенко. Если российской армии удастся «прокусить» Донбасскую дугу, ВСУ ждет полное поражение, считает журналист.