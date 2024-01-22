Спецоперация 22 января 2024, 11:56 «Методы не меняются». Пушилин связал удар по рынку в Донецке с неудачами ВСУ в боях Пушилин: ВСУ отыгрываются на мирных жителях из-за ухудшения ситуации в боях РИА «Новости»

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Чем хуже у ВСУ ситуация на линии боевого соприкосновения, тем чаще они отыгрываются на мирных жителях. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24», комментируя удар украинских боевиков по микрорайону Текстильщик в Донецке.

«Методы не меняются: чем хуже у противника ситуация в рамках противостояния военного, тем чаще они стараются отыгрываться на гражданском населении. Нелюди», — подчеркнул он.

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Пушилин пояснил, что в ходе спецоперации ВСУ отодвигают все дальше. Это снижает их возможности задействовать реактивные системы залпового огня. Однако они все же применяют тяжелое вооружение для ударов по российским территориям. При обстреле Донецка 21 января задействовали, в частности, кассетные снаряды, заметил глава республики.

Накануне вечером Денис Пушилин сообщил, что за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 28 жителей ДНР, еще 30 пострадали. Об этом писал RT.

Понедельник, 22 января, объявили днем траура по погибшим в Донецке.