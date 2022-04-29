Украинским боевикам пообещали место в аду за обстрел под крики: «Христос воскрес»

Украинские боевики использовали фразу «Христос воскрес» в качестве сигнала для обстрела жилых домов из реактивной системы залпового огня «Ураган». Видео с места опубликовал в своем Telegram-канале первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безносов.

Он подчеркнул, что для этих боевиков подготовят в аду отдельный котел.

В минувший четверг, 28 апреля, под обстрел украинскими «Ураганами» попал город Макеевка. Ранения получили 15 взрослых и четверо детей. Всего по городу провели три залпа реактивными снарядами.

В тяжелом состоянии в больницу доставили пять человек, в том числе двух несовершеннолетних жителей города.