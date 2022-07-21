Местный депутат погиб при обстреле ВСУ Белгородской области

Сельский депутат, 63-летний Николай Дегтярев, получил смертельное ранение во время обстрела Вооруженными силами Украины сел Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области России. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Села были обстреляны со стороны Украины из РЗСО «Ураган» днем 20 июля. Дегтярев получил смертельное ранение осколком. Мужчина был на пенсии, ранее работал трактористом. Состоял в качестве депутата в Земском собрании Журавлевского сельского поселения.

Об обстреле накануне сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки в Нехотеевке оказались разрушены 10 жилых частных домов и сельский клуб, написало РИА ФАН. Также от взрывов загорелось поле с пшеницей — пожар потушили сотрудники в МЧС. В Журавлевке видимых повреждений от обстрела не обнаружили.