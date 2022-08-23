Местные жители вывесили флаг России в Одессе

В Одессе местные жители вывесили флаг России и баннер «Одесса — русский город». Об этом рассказали в сообществе «Интересная Одесса» в социальной сети «ВКонтакте».

«В День Государственного Флага России на проспекте Небесной Сотни, 3А, (ранее — проспект Маршала Жукова) появился российский государственный флаг и надпись „Одесса — русский город“», — рассказали в соцсети.

Известно также, что сейчас повесивших государственный символ и баннер разыскивает украинская полиция.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что атаками ВСУ на Крым киевские власти хотят отвлечь внимание от отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий. По его словам, «надо брать Николаев, Одессу, всю Левобережную Украину под свой контроль» — тогда не будет обстрелов ни Донбасса, ни Крыма.