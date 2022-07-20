Меры понуждения. Роскомнадзор наказал владельцев Wikipedia

Американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation, Inc. не удалила запрещенную информацию с Wikipedia. Роскомнадзор решил применить к ней меры понуждения — обязать поисковики предупреждать читателей о нарушении законодательства, сообщила пресс-служба ведомства.

«На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины», — объяснили в Роскомнадзоре.

Организацию несколько раз привлекали к административной ответственности за это. Общая сумма штрафов достигла пяти миллионов рублей. Теперь решено применить меры понуждения. До тех пор, пока материалы не удалят, поисковики будут предупреждать интернет-пользователей, что сайт нарушил российское законодательство.

В Турции Wikipedia и вовсе заблокировали после переименования президента Реджепа Эрдогана в диктатора, сообщил RT. Wikimedia Foundation, Inc. обратилась в суд Анкары с просьбой убрать сайт из стоп-листа, но запрос отклонили.