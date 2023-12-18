18 декабря 2023, 01:56
«Мертвы или ранены». Американский разведчик раскрыл пугающие цифры потерь ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: ВСУ теряют до 90% мобилизованных
ВСУ теряют до 90% мобилизованных из-за некомпетентности украинских властей. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону.
«Что же, 80-90% от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены. Я ничего не выдумываю», — заявил эксперт.
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Он добавил, что такие данные привел военный комиссар Полтавы. В гибели огромного числа украинцев виноваты все в Североатлантическом альянсе. Из-за этого руководство ВС США нужно уволить, считает экс-разведчик.
Западные аналитики начали признавать, что в конфликте на Украине инициатива принадлежит России. Президент Владимир Путин одерживает верх, признали американские и европейские эксперты. После провала контрнаступления ВСУ американская помощь Украине «запуталась во внутренней политике», подчеркнул обозреватель Тони Барбер.
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