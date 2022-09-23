Мероприятия в поддержку референдумов в Донбассе начались по всей России | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

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Viber Мероприятия в поддержку референдумов в Донбассе начались по всей России Глава ЛДПР Слуцкий: Запад пытался испортить образ России, но у него ничего не получилось РИА «Новости»

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По всей России идут мероприятия в поддержку референдумов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Видео с торжественных маршей и народных гуляний выложило издание Ura.ru в своем Telegram-канале.

Голосования бывших областей Украины проводятся в полном соответствии с Уставом ООН, правом наций на самоопределение и нормами международного права. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе митинга «Своих не бросаем».

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«Мы сегодня должны поддержать выбор тех, кто голосует за свое будущее в составе великой России. <…> Сейчас, где Генеральная ассамблея ООН, мы видим, как коллективный Запад, те, кто сегодня стоит за преступным киевским режимом, пытаются ширмовать, деформировать образ России в мире. Но у них это не получается. <…> Украинским нацистам позор! Позор! Позор! Позор!» — сказал он.

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На митинг-концерт в Москве вышли более 50 тысяч россиян. Инициаторы патриотического митинга — Народный фронт «За Россию» и комитет общественных связей и молодежной политики Москвы.

По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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