Спецоперация 24 мая 2023, 22:40 Мэр Воркуты войдет в команду от Республики Коми для участия в спецоперации Мэр Воркуты Шапошников рассказал о подготовке к контрактной службе в зоне СВО Пресс-служба администрации Воркуты

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Команду добровольцев от Республики Коми для участия в специальной военной операции пополнит мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что еще в конце марта объявил, что намерен отправиться на контрактную службу. Следующий месяц он посвятил решению личных и юридических вопросов, которые не мог отложить. Градоначальник планировал поездку на передовую в мае, но глава региона Владимир Уйба попросил немного подождать.

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«Я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от Республики Коми. Она сейчас формируется. Отправка произойдет при полном комплектовании команды — жду конкретную дату», — написал Шапошников.

Мэр Воркуты добавил, что имеет специальное звание майора, но в общеармейском статусе он проходит как рядовой. Но готов служить в любой должности по решению командования.

«Сразу развею слухи и отвечу провокаторам: мое решение послужить в зоне СВО принято только исходя из идеологических убеждений, воспитания и желания помочь Родине победить фашизм на территории Украины», — подчеркнул Шапошников.

Он отметил, что до своего отъезда останется на посту мэра Воркуты и сделает все, чтобы горожане остались довольны его работой.

Объявление мэра Воркуты Ярослава Шапошникова оставить свой пост и стать добровольцем в зоне проведения специальной военной операции поддержал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что люди, которые по зову души и сердца едут на передовую заслуживают уважения и восхищения.