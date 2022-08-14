Мэр освобожденного Бердянска пообещал сделать из города жемчужину, если он станет частью РФ

Население освобожденного от украинских националистов Бердянска возвращается к мирной жизни. О будущем города ТАСС рассказал местный градоначальник Александр Сауленко.

По его словам, жители освобожденного Бердянска приходят в себя после шока от факельных шествий украинских националистов. Сауленко отметил, что сейчас в городе можно спокойно разговаривать на русском, украинском, греческом и болгарском языках. Также он рассказал, каким видит город, если население Запорожской области решит стать частью России.

«Жемчужиной Азовского моря — каким он был до 2014 года, пока Украину не захватила преступная нацистская власть», — поделился Сауленко.

По его словам, спокойная жизнь — не единственное чаяние властей освобожденного Бердянска. Он заявил, что в регионе хотят создать особые условия.

«Помимо спокойствия, мы ждем возвращение в правовое поле, где центром является человек, гражданин, а не чиновник или должностное лицо, как это было при Украине. В России такого нет», — рассказал он.