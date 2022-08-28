Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов заявил, что хотел бы заменить снесенные в городе памятники чем-нибудь нейтральным, чтобы их снова вскоре не поменяли. Об этом он рассказал британской газете The Daily Telegraph.

Мэр заверил, что сам-то он против «войны с памятниками», ведь любая попытка переписать историю вызывает у общества противоречивые эмоции. Он также сообщил, что в данный момент специальная комиссия решает, какие скульптуры и памятники вывезти из города в музеи.

«Но нам также нужно подумать о том, чем мы их заменим. Нам нужно выбрать что-то, что нам не нужно будет снова заменять через 10 лет», — отметил все-таки Труханов.

Ранее стало известно, что власти Одессы не могут выяснить, вправе ли демонтировать памятник российской императрице Екатерине II. Историко-топонимическая комиссия при администрации вновь отложила рассмотрение этого вопроса. Сообщается, что на охрану монумента в год тратят около двух миллионов гривен.