Мэр Одессы выразил обеспокоенность ростом ненависти «ко всему русскому»

Глава Одессы Геннадий Труханов назвал город многокультурной столицей Украины и выразил обеспокоенность усилением антироссийских настроений. Также в интервью американской газете The New York Times одесский градоначальник отметил, что против переименования улицы Пушкина.

«Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — заявил Труханов в беседе с изданием.

В газете отметили, что мэр Одессы находится «под давлением» тех, кто выступает за переименование улицы Пушкина, которая находится рядом с городской мэрией. Труханов заявил, что по своей воле не поддержал бы эту инициативу.

Ранее Труханов в соцсети писал, что нужно изменить все названия улиц, связанные с Россией. Решение об изменении топонимов будут принимать депутаты городского совета, следуя рекомендациям историко-топонимической комиссии, отметил мэр Одессы. Также, по его мнению, необходимо перевести на украинский язык все наименования.