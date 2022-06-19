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    19 июня 2022, 20:27

    Мэр Одессы выразил обеспокоенность ростом ненависти «ко всему русскому»

    Мэр Одессы Труханов заявил, что его беспокоит рост ненависти ко всему русскому

    Полина Созыкина

    Глава Одессы Геннадий Труханов назвал город многокультурной столицей Украины и выразил обеспокоенность усилением антироссийских настроений. Также в интервью американской газете The New York Times одесский градоначальник отметил, что против переименования улицы Пушкина.

    Мэр Одессы выразил обеспокоенность ростом ненависти «ко всему русскому»

    «Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — заявил Труханов в беседе с изданием.

    В газете отметили, что мэр Одессы находится «под давлением» тех, кто выступает за переименование улицы Пушкина, которая находится рядом с городской мэрией. Труханов заявил, что по своей воле не поддержал бы эту инициативу.

    Ранее Труханов в соцсети писал, что нужно изменить все названия улиц, связанные с Россией. Решение об изменении топонимов будут принимать депутаты городского совета, следуя рекомендациям историко-топонимической комиссии, отметил мэр Одессы. Также, по его мнению, необходимо перевести на украинский язык все наименования.