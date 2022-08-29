Мэр Одессы призвал к переговорам с Россией и поиску компромиссов

Мэр Одессы Геннадий Труханов высказал мнение, что нужно вести переговоры с Россией и искать компромиссы. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей. Разумеется, я хотел бы возвращения наших границ 1991 года, но это нужно делать шаг за шагом, искать компромиссы, избегать логики „стенка на стенку“», — сказал он.

По его мнению, решения президента Украины Владимира Зеленского после начала российской спецоперации «в целом [были] правильные». Однако Труханов раскритиковал украинского лидера за непредоставление большей автономии регионам и муниципалитетам.

«Если бы он прислушивался к рекомендациям, все бы работало лучше», — отметил мэр Одессы.

Он также высказался вновь против сноса памятника императрице Екатерине II в Одессе. Градоначальник подчеркнул, что даже если монументы будут сносить, это не изменит историю.

«С таким подходом я должен сносить памятники [поэту Александру] Пушкину или [космонавту Юрию] Гагарину?» — задался Труханов вопросом.

По его мнению, в этом нет никакого смысла.