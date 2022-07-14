Мэр Мариуполя сообщил об улучшении экологии в городе

В Мариуполе за последнее время улучшилась экологическая ситуация. Такое заявление в интервью ТАСС сделал мэр Мариуполя Константин Иващенко.

По его словам, этому способствовала приостановка работы городских металлургических предприятий.

«В связи с тем, что ни одно металлургическое предприятие не работает, функционирует только морской порт, который не загрязняет воздух и воду Азовского моря, экологическая ситуация намного лучше, чем было раньше», — сказал он.

Иващенко отметил, что состояние воды и воздуха в городе находятся под контролем сотрудников санэпидемстанции. Они регулярно делают пробы в местах большого скопления людей. По словам мэра Мариуполя, в санэпидемстанции считают экологическую ситуацию в городе абсолютно нормальной.

Также Иващенко рассказал о фейках со стороны Украины. По его словам, СМИ этой страны регулярно распространяют ложную информацию об экологической катастрофе в городе и скорой вспышке чумы или холеры.

«Все это выдумки, это нагнетание истерии, невосприятие того вопроса, что Мариуполь без Украины возрождается», — заявил Иващенко.

Ранее он сказал, что основную часть городского жилого фонда восстановят к 2024 году. Это обещание Иващенко процитировал RT.