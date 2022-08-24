Мэр Мариуполя рассказал о судьбе «Азовстали»

В Мариуполе обсуждают судьбу сталелитейного комбината «Азовсталь», серьезно пострадавшего в ходе спецоперации. Перспективы завода Ura.ru назвал мэр города Константин Иващенко.

«Возможно, там останутся какие-то более экологически чистые производства. В любом случае территория этого завода однозначно будет использована для создания новых рабочих мест для мариупольцев», — отметил глава города.

Также мэр рассказал об участи двух других крупных предприятий Мариуполя — заводе имени Ильича и «Азовмаш». Специалисты МЧС обследовали и разминировали всю территорию завода имени Ильича. Иващенко выразил уверенность, что «Азовмаш» тоже будет восстановлен, так как это «предприятие с уникальными кадрами и техническим потенциалом».

Ранее украинская сторона распространила слух, что российская армия якобы «уничтожает уцелевшую инфраструктуру в Мариуполе». Поводом послужил подрыв 42-метровых труб в котельной. Однако назвать их «уцелевшей инфраструктурой» точно нельзя: трубы сильно повреждены. А на их месте развернут строительство новых объектов.