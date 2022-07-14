Мэр Мариуполя предложил открыть на месте «Азовстали» современное производство или технопарк

На месте комбината «Азовсталь» могут открыть небольшое современное производство либо технопарк с прилегающей зоной отдыха, рассказал ТАСС мэр Мариуполя Константин Иващенко. Он подчеркнул, что судьбу территории будут решать специалисты и местные жители.

«Мое мнение: конечно, [сделать] технопарк, а в зоне, которая проходит рядом с „Азовсталью“, — там море — зону отдыха. На сегодня это в мыслях. Может быть, какое-то небольшое производство, но уже современное, которое увеличит количество работающих людей в городе», — рассудил Иващенко.

В мае глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что «Азовсталь» снесут. До этого Константин Иващенко также говорил о ликвидации завода, поясняя, что ВСУ нанесли по нему крайне серьезные удары.

Восстановлению не подлежит 60% жилфонда Мариуполя. Жилые дома восстановят в течение полутора лет. Сейчас идет разбор завалов. По словам Иващенко, работа предстоит «громадная».