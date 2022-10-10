Мэр Кривого Рога сообщил о взрывах в городе | 360°

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Мэр Кривого Рога сообщил о взрывах в городе

Мэр Кривого Рога Вилкул призвал жителей оставаться в укрытиях из-за взрывов

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Взрывы слышны в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале, призвав жителей не выходить из укрытия.

Вилкул также обратился к горожанам с просьбой не вести фото- и видеосъемку. По его словам, в сторону города снова летят ракеты.

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Ранее о взрывах в Кривом Роге сообщили украинские СМИ. Журналисты напомнили, что это родной город Зеленского.

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После серии взрывов Харьков полностью остался без электричества и водоснабжения. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Терехов.

Он также рассказал о трех ударах, в том числе по объекту энергетической инфраструктуры. Часть города осталась без электричества и водоснабжения.

Утром в понедельник, 10 октября, появились сообщения о повреждении Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. По данным местных СМИ, в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области есть проблемы с доступом с интернетом. Компания «Укрзализныця» заявила о повреждении контактной сети на Западной Украине, из-за этого возможна задержка поездов.

Специальная военная операция РФ на Украине

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