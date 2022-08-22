Вернуть железный занавес, но опустить его только между Европой и Россией призвал мэр Киева Виталий Кличко. В интервью газете Bild он возмутился поездками россиян и недостаточной поддержкой со стороны Германии, сообщил ТАСС.

«Железный занавес должен быть возвращен. <…> Украинцы умирают, а россияне наслаждаются жизнью в Европе. Нужны санкции, запрет на въезд, чтобы это больше было невозможно», — сказал он.

Виталий Кличко напомнил, что, по данным официального опроса, свыше 70% россиян поддержали проведение спецоперации на Украине. Вдобавок, по его мнению, они не поддерживают европейские ценности, но «наслаждаются европейской системой».

Он также обвинил Германию в недостаточной поддержке Украины. Мэр Киева заявил, что ВСУ получают недостаточно оружия, и признался, что разочарован.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Россия не желает возвращения железного занавеса. Однако его опускают европейцы, которые считают идеологию неолиберальной мысли единственно верной.